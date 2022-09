Bart Somers maakt buddy’s verplicht voor niet-Europese inburgeraars: 10.000 vrijwilligers nodig

Het Vlaamse inburgeringstraject is verplicht voor alle meerderjarige niet-Europese nieuwkomers. Het bestaat uit Nederlandse les, een cursus maatschappelijke oriëntatie (waarbij onze normen en waarden worden meegegeven), en een verplichte inschrijving bij de VDAB. Daar komt vanaf 1 januari een vierde aspect bij, zo kondigde Bart Somers donderdagavond aan in De tafel van vier: 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy. Er liepen daarrond al proefprojecten, en die leverden positieve resultaten op, zodat die nu over heel Vlaanderen uitgerold zullen worden.

Het kabinet-Somers streeft naar 10.000 buddy’s, omdat er ook 10.000 niet-Europese inburgeraars zijn. Nieuwkomers afkomstig van binnen de Europese Unie zijn vrijgesteld, maar ook zij kiezen soms voor een buddytraject om hun sociaal netwerk te versterken. De minister lanceert de website mijnbuddy.be. Daarop kunnen mensen zich kandidaat stellen. Na een screening worden ze gekoppeld aan een inburgeraar. En dan? “Dat kunnen de buddy’s zelf beslissen”, zegt Somers. “Misschien ga je samen sporten, plan je een uitstap of spreek je af voor een wekelijkse babbel bij de koffie. Het belangrijkste is dat je elkaar geregeld ziet en je buddypartner de kans krijgt om vragen te stellen, het leven in de buurt te leren kennen en Nederlands te spreken.”

Geen vergoeding

Volgens Somers leren de proefprojecten dat een heel breed spectrum van mensen zich kandidaat stelt om buddy te worden. “Je zou denken dat het vooral veeleer progressieve mensen zouden zijn, maar ook mensen met een ander profiel willen zich hiervoor graag engageren, omdat het voor hen belangrijk is dat de nieuwkomer de taal en de spelregels van onze samenleving begrijpt.”

Een vergoeding is niet voorzien, het is vrijwilligerswerk. Waarom dan toch buddy worden? “Je leert iemand kennen met wie je misschien anders nooit in contact zou komen. Wie weet, houd je er een vriend of vriendin voor het leven aan over.”

Een van de buddy’s uit het Mechelse proefproject is Xandra Hedeman. Zij werd gekoppeld aan de jonge Turkse Seda Tanirak. “Het buddyproject verrijkt je blik op de wereld”, zegt ze. “Je doet iets voor anderen en tegelijkertijd geniet je zelf van leuke activiteiten, zoals onze gemeenschappelijke hobby’s koken en shoppen. Het vraagt geen moeite. Je krijgt er zelfs energie van.”