Kunstschaatsster Loena Hendrickx overtuigt met nieuwe korte kür (en nieuwe outfit)

Met een overdonderend kort programma is kunstschaatsster Loena Hendrickx donderdag het na-olympisch seizoen begonnen. Op de eerste dag van de wedstrijden om de Nebelhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf liet Hendrickx voor het eerst haar Latijns-Amerikaans georiënteerde korte kür zien.

De jury behoordeelde dat debuut met 76,19 punten. Dat is slechts zes honderdsten minder dan haar persoonlijk record, dat dateert van het EK van dit jaar. Hendrickx, de nummer twee van de laatste wereldtitelstrijd, een half jaar geleden in Montpellier, heeft na het korte programma een straatlengte voorsprong op de Canadese Madeleine Schizas (64,99).

De Zuid-Koreaanse Wi Seoyeong Wi (61,31) is derde. Aan de seizoenouverture in Oberstdorf doen zeventien rijdsters uit veertien landen mee.

Voor de 22-jarige Hendrickx is het de eerste wedstrijd van het seizoen met een nieuw programma van haar vaste chroreograaf Adam Solya. De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft de Belgische kampioene voor twee Grands Prix uitgenodigd. Bij die ontmoetingen kan zij zich voorbereiden op de belangrijkste toernooien.

Hoogtepunt van het seizoen zijn de Europese titelstijd in Finland en het wereldkampioenschap in Japan. Net als in Monpellier zijn bij de internationale wedstrijden rijdsters uit Rusland en Wit-Rusland wegens de invasie in Oekraïne niet toegelaten.