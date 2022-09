El Khannouss op het WK tegen de Rode Duivels? 18-jarige Genkie bij A-ploeg Marokko

Blijkbaar is bondscoach Walid Regragui zodanig gecharmeerd door El Khannouss, dat die werd doorgeschoven naar de A-ploeg. Een onverwachte evolutie. In principe had de tiener op donderdagavond in Rabat een oefeninterland moeten afwerken tegen de U23 van Senegal. Nu is hij met Ziyech en co afgereisd naar Spanje, waar de Leeuwen van de Atlas twee WK-voorbereidingswedstrijden zullen betwisten. Vrijdagavond om 21 uur wacht een onderonsje met Chili, dinsdag om 21 uur staat een duel met Paraguay op het menu. Benieuwd of El Khannouss speelminuten zal krijgen. Tot nader order kan de Marokkaanse Belg nog altijd voor ons land kiezen. Maar hij gaf eerder al te kennen dat hij opteert voor Marokko. Stel dat Bilal de WK-selectie van Regragui haalt, dan maakt hij kans om op 27 november te moeten opboksen tegen de Rode Duivels. Marokko en België zitten in Qatar immers in dezelfde poule.