Gigantisch eisenpakket van Lionel Messi uitgelekt: tegenover fikse salarisverlaging bij Barcelona moest er heel wat in de plaats komen

In tranen verliet Lionel Messi FC Barcelona, om vervolgens transfervrij naar PSG te gaan. Toch werd er wel degelijk door hem en zijn vader onderhandeld met de Catalanen over een contractverlenging, in 2020. De Spaanse krant El Mundo heeft het mailverkeer tussen de twee partijen in bezit. De Argentijnse superster blijkt een tamelijk bizar eisenpakket er tegenaan gegooid te hebben.

De moeilijke financiële situatie van FC Barcelona was ook bij de Messi’s bekend, zo blijkt. En dus ging Jorge Messi schoorvoetend akkoord met een salarisverlaging van 20 procent. Wél zou alles moeten worden terugbetaald, zo was de voorwaarde. El Mundo heeft nu gepubliceerd wat Messi nog meer wilde en dat wordt door de Spaanse krant omschreven als ‘bruut’.

Eisenpakket:

- Een nieuw contract tot 2023, mét mogelijkheid tot eenzijdige verlenging voor Messi

- Vast salaris: 20 procent van het vaste salaris van 2020/21 wordt verlaagd, waarbij 10 procent van het salaris wordt teruggevorderd in het seizoen 2021/22 en nog eens 10 procent in 2022/23 met een rente van 3 procent per jaar

- Een box in Camp Nou voor de families van Messi en Luis Suárez.

- Uitbetaling van loyaliteitsbonussen

- Privévlucht voor het hele gezin naar Argentinië voor de kerstdagen

- Bij beëindiging van het contract, betaling van de uitgestelde bedragen in het seizoen 2020/21, plus rente

- Bonus voor het ondertekenen van het contract van 10 miljoen euro

- Verhoging van het salaris bij belastingverhoging

- Afschaffing van de transferclausule, die zal worden vastgesteld op een symbolisch bedrag van 10.000 euro (destijds was de clausule 700 miljoen euro)

Alsof dit nog niet genoeg was, wilde Messi ook dat assistent Pepe Costa - en tevens zijn persoonlijke assistent - een contractverlenging zou krijgen. Net zo lang als Messi zelf. Uiteindelijk gingen de Catalanen niet akkoord.

Verontwaardiging

FC Barcelona is verontwaardigd dat El Mundo documenten heeft gepubliceerd over de eisen van Lionel Messi bij de onderhandelingen over contractverlenging bij de Catalaanse club in 2020.

“FC Barcelona wil zijn verontwaardiging uiten over het met opzet lekken van informatie die onderdeel is van een juridische procedure. De club betreurt het dat het betreffende medium opschept dat het toegang heeft tot grote hoeveelheden documenten en e-mails die onderdeel uitmaken van het Barça-gate onderzoek, terwijl deze informatie nog gedeeld moet worden”, aldus de verklaring van de Catalaanse club.

In de zaak ’Barça-gate’ gaat het erom dat toenmalig voorzitter Bartomeu voor zo’n 1 miljoen euro een bedrijf zou hebben ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie de voetballers Lionel Messi en Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Pep Guardiola.

Volgens de club openbaart het betreffende artikel documenten die niets met de lopende zaak te maken hebben en is het gebruik ervan een inbreuk op de reputatie en vertrouwelijkheid van de club. “Daarom en met het doel de rechten van FC Barcelona te beschermen zal de juridische afdeling van de club onderzoeken of er juridische stappen moeten worden ondernomen”, meldt Barcelona.

© ISOPIX

Ook eisenpakket Piqué lekt uit

Nadat woensdag al het bizarre eisenpakket van Lionel Messi uitlekte in zijn onderhandelingen over een nieuw contract bij FC Barcelona, blijkt ook Gerard Piqué heel wat noten op zijn zang gehad te hebben. Het clubicoon van de Catalanen kwam bij zijn onderhandelingen in 2018 met opvallende eisen op de proppen.

De Spaanse krant Marca onthult dat Piqué in 2018 de best betaalde verdediger van de wereld wilde worden. Hij zou zich hebben vergeleken met Real Madrid-speler Sergio Ramos en wilde bij de Catalanen een soortgelijke beloning.

Marca schrijft dat Piqué in het seizoen 2017-2018 een bedrag van 12 miljoen euro netto zou hebben geëist. Daarnaast zou dat bedrag hebben kunnen oplopen tot 15 miljoen, vanwege bonussen. De voormalig president van de club Josep Maria Bartomeu stemde ging hiermee akkoord. Piqué dwong verspreid over vijf seizoenen een brutobedrag van liefst 142 miljoen (!) af.