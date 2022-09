“Zacht met meer en meer bewolking, kleine kans op regen”

Voormiddag kregen we in Limburg nog vaak een versluierde zon te zien. Namiddag wordt de bewolking dikker waardoor de zon het steeds moeilijker zal krijgen om er nog doorheen te prikken.

In het uiterste westen van België kan het vanaf de middag af en toe regenen maar in Limburg blijft het nog tot de vooravond overal droog.

Na 16 uur zouden uitlopers van de regenzone af en toe dicht in de buurt van het noordwesten van Limburg kunnen komen. Mogelijk valt er regio Tessenderlo-Leopoldsburg-Lommel in de loop van de avond geregeld wat regen. Voor de meeste andere regio’s zit er wellicht geen meetbare neerslag in, al is het momenteel onmogelijk in te schatten waar de grens tussen droog en nat rond pakweg 18 uur precies komt te liggen. Sommige berekeningen houden de neerslag zelfs volledig buiten Limburg. Hoe meer naar het zuidoosten hoe groter de kans dat het nog tot na middernacht droog blijft.

Vanwege de toename van de bewolking blijft de temperatuur een graadje beneden het maximum van donderdag steken. Dat maximum zal dus ergens tussen 18 en 19°C uitkomen.

De wind komt uit het zuidwesten en is heel de dag zwak van kracht. Mede door de hogere luchtvochtigheid zal het daardoor toch nog zacht aanvoelen.

In de nacht naar zaterdag zouden er mogelijk enkele buien tot over Limburg kunnen doordringen maar het blijft nog steeds overwegend droog. Vanwege de wolken blijft de temperatuur boven 10°C.

