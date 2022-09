De plannen om de verouderde camping Vijverbroek in Thorn nieuw leven in te blazen zijn al een jaar of tien oud. — © Karel Hemerijckx

Thorn/Kinrooi

De Maaslandse Milieu Aktie is verontrust over de plannen voor een chaletpark in Thorn, pal op de grens met Kinrooi. In een brief aan het provinciebestuur in Maastricht vraagt de MaMA aandacht voor natuurreservaat Vijverbroek.