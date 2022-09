Gestopte Rode Duivels Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé in de bloemetjes gezet

Het drietal kwam het veld op om de toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion toe te spreken en kreeg felicitaties van CEO Peter Bossaert.

Het duel tegen Wales is de laatste match van de Duivels op Belgische bodem voor het WK in Qatar (20 november-18 december). Na de match brengt Oscar and the Wolf de afterparty op gang met een liveversie van het officiële WK-lied Warrior. In en rond het stadion warmen de traditionele supportersanimaties de fans op voor de match. De Rode Duivels draven op in hun gloednieuwe, vlammende WK-shirts.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vincent Kompany speelde zijn laatste van 89 interlands in juni 2019 tegen Schotland (3-0 zege). Hij is intussen trainer van de Engelse tweedeklasser Burnley, na een eerdere passage bij Anderlecht.

De met 2-1 verloren kwartfinale op het EK van vorig jaar tegen Italië was de laatste van 85 interlands van Thomas Vermaelen. Hij stopte in januari van dit jaar met voetballen en werd assistent van bondscoach Roberto Martinez.

Mousa Dembélé (82 caps) kwam in september 2018 in de 0-3 zege bij IJsland voor het laatst in actie voor de Rode Duivels. Hij besloot dit voorjaar te stoppen met voetballen.

Alderweireld ontvangt cap voor 100ste interland

Centrale verdediger Toby Alderweireld heeft donderdagavond voor de aftrap van het Nations League-duel tegen Wales, op de vijfde speeldag in groep 4 van de A-divisie, zijn cap gekregen voor zijn honderdste interland bij de Rode Duivels.

Intussen zit de Antwerp-verdediger reeds aan 122 caps. Op 8 september 2020 droeg hij tegen IJsland (5-1) voor de honderdste keer het shirt van de Belgen, maar de coronapandemie stond toen een huldiging in de weg.