“Johnny Depp heeft relatie met advocate”

Johnny Depp lijkt een nieuwe vlam te hebben. De Amerikaanse acteur is volgens de gespecialiseerde pers tegenwoordig samen met advocate Joelle Rich, die hem in 2020 vertegenwoordigde bij zijn rechtszaak tegen de Britse krant The Sun. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ en bevestigt Page Six.

De Britse advocate Joelle Rich was geen onderdeel van het juridische team van de acteur in de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard eerder dit jaar. Ze was toen wel aanwezig in de rechtszaal om Depp te steunen. De vrouw uit Londen is nog getrouwd, maar is momenteel aan het scheiden. Ze heeft twee kinderen.

Overigens gingen er eerder al geruchten rond dat de 59-jarige Depp een relatie zou hebben met Camille Vasquez, een van de advocaten die de acteur bijstond in de zaak tegen Heard. In een interview met People noemde Vasquez die geruchten “onethisch en seksistisch”.

LEES OOK. Mooi en meedogenloos: wie is Camille Vasquez, de échte ster op het proces van Johnny Depp en Amber Heard?