En of Jens Dendoncker (32) terug is. Twee jaar nadat hij gas terugnam om op zijn mentale gezondheid te focussen, presenteert hij een nieuw spelprogramma op VTM en wordt hij ook het nieuwe gezicht van kijkcijferhit ‘The masked singer’. Weer goed nieuws dus, na de breuk met Lauren Versnick. “Ik focus me nu 100 procent op mijn werk.”