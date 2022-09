Vader beschuldigt Iraanse overheid van leugens na dood van zijn dochter

Er zijn intussen al 17 doden gevallen bij protesten in Iran, die begonnen na de dood van de jonge vrouw die werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Ze is overleden in het ziekenhuis na drie dagen in een coma te hebben gelegen, waarna massaal mensen op straat kwamen.

Volgens de autoriteiten is het overlijden van de Koerdische vrouw te wijten aan hartfalen. In een gesprek met de Britse openbare omroep BBC ontkent haar vader dat zijn dochter in slechte gezondheid verkeerde. Getuigen hebben aan de familie van Mahsa Amini laten weten dat ze mishandeld werd na haar arrestatie, een beschuldiging die een Iraanse overheidsfunctionaris ontkent. De 17-jarige broer van Mahsa Amini smeekte nog om haar niet mee te nemen. “Daarop werd hij zelf geslagen”, getuigt zijn vader. “Op mijn verzoek om de beelden van de bodycam van de agenten te bekijken, kreeg ik het antwoord dat de batterij leeg was.”

Verwondingen

De vader van de jonge vrouw mag het autopsierapport niet inkijken en kreeg eerst ook niet de toelating om het lichaam van zijn dochter te zien. “Ik wilde haar zien, maar ze lieten me niet binnen.” Hij mocht haar pas zien toen ze voor de begrafenis was ingewikkeld in een lijkwade, waardoor enkel de voeten en het gelaat zichtbaar waren. “Ik zag duidelijk verwondingen op haar voeten en vroeg de artsen om die te onderzoeken.” Daarop kreeg hij te horen dat dit onderzocht zou worden, maar sindsdien heeft hij hier niets meer over vernomen. “Ze negeren mij en liegen”, besluit hij.