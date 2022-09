Aster Vranckx (19) is de nieuwe kapitein van de Jonge Duivels én vierde Belg bij AC Milan: “Ze willen mij écht kansen geven”

Debuteren in de Belgische competitie bij KV Mechelen deed Aster Vranckx in de zomer van 2019, toen hij zestien was, op het veld van Anderlecht dan nog. Drie jaar later heeft de middenvelder al 77 profwedstrijden op de teller, waaronder 29 in de Duitse Bundesliga en vier optredens in de Champions League met Wolfsburg.

Zijn eerste jaar in het buitenland was zeker niet slecht, maar een trainerswissel in de zomer zorgde ervoor dat Vranckx dit seizoen weinig vooruitzichten had in Duitsland. “Het ging niet zoals verwacht bij Wolfsburg, nee”, legt de middenvelder uit. Zat Vranckx vandaag nog bij Wolsburg als de vorige coach gebleven was? “Daar kan ik echt niet op antwoorden, dat weet ik niet. Dingen kunnen snel veranderen in het voetbal. De nieuwe coach had mij aangegeven dat hij het op dit moment meer in andere spelers ziet en dat die voorrang zouden krijgen. Hij zei ook dat hij me een goede speler vond en al die dingen, maar dat hij me niet de speelminuten kon geven die ik wou.”

En dan kwam er … een verrassende toptransfer naar AC Milan. De Italiaanse landskampioen huurt Vranckx voor één seizoen, met aankoopoptie van twaalf miljoen euro. Geen stapje terug, maar nog een behoorlijke stap hogerop. “Ik moest zoeken naar een oplossing en het project van AC Milan sprak me echt aan”, legt Vranckx uit. “Ze werken veel met jonge spelers en hebben mij al meteen laten merken dat ze mij écht kansen willen geven. Al moet ik die natuurlijk zelf afdwingen, zo gaat dat bij een grote club. That’s part of the job.”

Geen spijt

En gaat de middenvelder in Milaan wel de speelminuten vinden die hij wil? Met het oog op het EK met de Jonge Duivels van volgende zomer niet onbelangrijk. “Als ik een beslissing neem, dan sta ik er altijd voor de volle honderd procent achter. Als het EK komt, dan komt het. Als het niet komt, ga ik het zeer spijtig vinden. Maar ik ga geen spijt hebben dat ik naar AC Milan gegaan ben, dat zeker niet.”

Zo komt Vranckx in een club terecht waar al drie andere Belgen spelen. Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Charles De Ketelaere. Die laatste kent hij nog van bij de Belgische U21. “Ik trek veel met Charles op, hij heeft mij ook wat advies gegeven.” In tegenstelling tot De Ketelaere en jongens als Loïs Openda, Amadou Onana en nu ook Zeno Debast zit er nog geen selectie voor de Rode Duivels in voor Vranckx. “Ik ben zeer tevreden voor die jongens en mijn tijd komt nog wel”, zegt de middenvelder zelfverzekerd. “Ik wil zo snel mogelijk Rode Duivel worden, maar ik ga niet tegen mezelf zeggen: binnen twee jaar moet ik het zijn. Ik laat het gewoon op mij afkomen en hopelijk komt het zo snel mogelijk.”

Opvolger van Onana

Bij de Belgische U21 is zijn tijd nu al helemaal aangebroken. Na het doorschuiven van Onana naar de eerste ploeg is het Vranckx die definitief de aanvoerdersband overneemt. En dat als tweede jongste speler van de hele beloftenkern. Een blijk van vertrouwen van coach Jacky Mathijssen. “Ik ben sowieso altijd een van de leiders van de groep, nu ik die kapiteinsband gekregen heb moet ik dat nog meer tonen. Niet dat ik het type persoon ben die de regels gaat willen bepalen naast het veld. Bij de jeugd ben ik soms al kapitein geweest, maar meestal speelde ik mee met een oudere lichting en was de kapitein iemand die ouder was dan mij.”

Een belangrijke taak met het EK van volgende zomer in het vooruitzicht. In dat opzicht worden de wedstrijden tegen Nederland (vrijdag) en Frankrijk (maandag) serieuze waardemeters. Vriendschappelijk, maar toch uitdagender dan een EK-kwalificatiewedstrijd tegen pakweg Kazachstan? “Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want meestal zijn dat de wedstrijden waarin we het wel moeilijk hebben. Omdat we ze onderschatten ofzoiets. Maar we hebben een ploeg met veel kwaliteiten. We moeten de wedstrijd van morgen heel serieus aanpakken.”

Het wordt een serieuze test voor onze jonge landgenoten tegen toptalenten als Ryan Gravenberch (Bayern München), Brian Brobbey (Ajax) en ook (oude) bekenden als Jurgen Ekkelenkamp (Antwerp) en Joshua Zirkzee (Bologna, ex-Anderlecht). Vrijdagavond om 18u30 wordt de aftrap gegeven in het stadion van OH Leuven.