Lotte Vanwezemael wint meteen haar eerste aflevering in ‘De Slimste Mens’: “Gewonnen van twee pitbulls”

Na Joke Emmers op maandag dook er vanavond opnieuw een Limburgs gezicht op in De Allerslimste Mens ter Wereld. Lotte Vanwezemael (31) kreeg meteen de aartsmoeilijke opdracht om het tegen twee zwaargewichten in de quiz op te nemen. Maar de eerste hindernis nam ze met verve. “Ik wist op voorhand nochtans dat dit geen makkelijke klus zou worden”, zegt ze.

In de uitzending waren Bart Cannaerts en Gilles Van Bouwel de tegenstanders. “Ik vond die eerste opname erg spannend. Gilles heeft enkele jaren geleden de wedstrijd zelfs gewonnen, terwijl Bart bezig is aan een indrukwekkend parcours”, vertelt de Peltse seksuologe. “Ik kwam ook te weten dat Gilles in de aflevering ervoor Lieven Scheire naar huis had gespeeld. Wat ook al een ex-winnaar van De Slimste Mens is. Ik kreeg het gevoel dat ik tegen twee felle pitbulls moest vechten en dat het geen makkie zou worden. Ach, ik wist dat ik nooit tegen Janneke of Mieke zou uitkomen, er doen alleen maar kleppers mee.”

Toch trok de Limburgse de wedstrijd naar zich toe. Uiteindelijk moest Gilles het spel na drie deelnames verlaten. “Totaal onverwacht. Toen de opname net begon had ik nog gedacht dat ik zeker de finale zou moeten spelen. In de aflevering ervoor waren immers vragen gepasseerd waar ik absoluut niets over wist te vertellen. Maar door onderweg goed aan te vullen kon ik toch voldoende punten sprokkelen. Al met al bleek het zelfs voldoende om de overwinning binnen te slepen. Toen ik aan mijn tweede aflevering begon, die maandag op het scherm komt, had ik een iets relaxter gevoel.”

Studeren

Bart lijkt een favoriet voor eindwinst. “Als ik eerlijk ben had ik meer schrik van Gilles. Het is iemand die heel snel allerlei kennis kan opdiepen. Hij was ook altijd gefocust. Dat maakt deze overwinning zoveel mooier.”

Lotte vertelt dat het de bedoeling was dat ze flink zou studeren voor deelname aan De Allerslimste Mens. “Dat doel had ik voor ogen, maar met het schaamrood op de wangen moet ik zeggen dat het er niet van gekomen is. Toen Erik Van Looy mij heeft gecontacteerd was ik nog volop bezig met Dancing with the Stars. In mijn hoofd had ik het plan om elke dag het nieuws te volgen of oude afleveringen opnieuw te bekijken. Maar ik heb dat amper twee avonden volgehouden. Toen de eerste opnamedag in de buurt kwam, besefte ik dat ik iets moest ondernemen. Ik heb nog wel een beetje gestudeerd, maar niet veel.”

Zenuwen

Vanwezemael betrapte zich erop dat ze nu meer zenuwen had dan toen ze de eerste keer in die stoel zat. “Maar langs de andere kant was ik ook blij dat ik weer mocht meedoen. Destijds was dat een van de eerste keren dat ik op televisie kwam. Dat maakte het voor mij toen een hele belevenis.”

Enkele dagen geleden vertelde Joke Emmers nog in deze krant dat ze twijfelde aan een nieuwe deelname omdat ze moeite had met alle reacties van de kijkers. “Dat aspect heb ik nooit in overweging genomen. Ik heb daar de vorige keer ook weinig last van gehad. De mensen kenden mij toen nog veel minder goed dan nu. Dat was misschien ook de reden dat ik er toen weinig op ben aangesproken.”

De Allerslimste Mens ter Wereld, Play4, ma-do om 21u