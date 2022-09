Voor ruim 3.000 euro aan boetes geïnd bij controles in Maasland

Dilsen-Stokkem/Maaseik

Bij controles door de politie Maasland samen met de Vlaamse Belastingdienst is voor ruim 2.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd bij 5 mensen die niet hadden betaald. De controles gebeurden op de Boslaan in Lanklaar en de Koning Boudewijnlaan in Maaseik.

Een auto werd getakeld omdat de bestuurder geen geldig keurings- en verzekeringsbewijs kon voorleggen. Drie chauffeurs die hun lading niet volgens de regels van het spel hadden gezekerd, kregen boetes 350 (2) en 700 euro.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: fout parkeren, veiligheidsgordel niet om, teveel passagiers in de auto, gsm’en aan het stuur, geen geldig keuringsbewijs en/of inschrijvingsbewijs. mm