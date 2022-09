De opstelling voor vanavond: Zeno Debast maakt debuut voor Rode Duivels in Nations League-duel tegen Wales

De Rode Duivels nemen het donderdag in de Nations League op tegen Wales, hun ‘zwarte beest’. Bondscoach Roberto Martinez wil tijdens deze interlandperiode een aantal zaken uitproberen en kiest onder anderen voor Zeno Debast in de basis.

De basiself:

Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Debast; Carrasco, Tielemans, Witsel, Meunier; E. Hazard, Batshuayi, De Bruyne

De elf van de Welshmen:

Hennessey; Williams, Mepham, Rodon, Roberts; Norrington-Davies, Ampadu, Smith; Johnson, Moore, James

Debast heeft amper twintig profwedstrijden op de teller en ook voor de beloften kwam de Anderlecht-verdediger nooit in actie. Hij gaat dus rechtstreeks van de U19 naar de Rode Duivels. Martinez had woensdag laten verstaan “iets nieuws” te willen uitproberen tegen Wales en hield dus woord. In de vorige interlands had Leander Dendoncker achterin nochtans een meer dan degelijke indruk nagelaten, maar hij ziet zichzelf eerder als een middenvelder.

Voor het overige kiest de bondscoach voor de gebruikelijke namen in zijn elftal - minder dan twee maanden voor de WK-start zal er daar niet al te veel meer aan veranderd worden. Dat betekent dat Thibaut Courtois in doel staat, met voor zich een driemansverdediging met daarin naast Debast ook Toby Alderweireld en recordinternational Jan Vertonghen.

Axel Witsel staat op zijn geliefkoosde positie op het middenveld, met naast hem Youri Tielemans, die bij de nationale elf de miserie van bij Leicester City hoopt door te spoelen. Yannick Carrasco (links) en Thomas Meunier (rechts) zijn de wingbacks. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Kevin De Bruyne in steun van diepe spits Michy Batshuayi, de vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku.

Kijken naar Nederland

Met een thuiswedstrijd tegen Wales starten de Rode Duivels donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion hun Nations League-tweeluik, waarin Nederland zondagavond in de ArenA de afsluiter is. Meteen ook de laatste twee wedstrijden met inzet voor de WK-start, aangezien er in november enkel nog een oefenwedstrijd tegen Egypte in Koeweit op het programma staat.

Er staat in de Nations League wel nog wat op het spel, maar als Nederland niets laat liggen in Polen, wordt het slotduel in de ArenA een bijzonder zware opdracht voor de Belgen. Bij een gelijke stand is immers het onderlinge resultaat doorslaggevend en nadien het onderlinge doelsaldo, en enkele maanden geleden op de Heizel gingen de Duivels met 1-4 onderuit tegen Oranje. Daardoor is er in dat geval, zoals de zaken nu staan, een zege met vier doelpunten verschil nodig in de Nederlandse hoofdstad, al hangt één en ander ook nog af van de resultaten op donderdag. Wales is het zwarte beest van de Belgen: van de laatste acht onderlinge confrontaties konden de Duivels er slechts twee winnen.

Na vier speeldagen staan de Rode Duivels immers met zeven punten op de tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat zijn tweeluik opent met een verplaatsing naar Polen. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt en waarvoor België een kandidaat-organisator is.

Belangrijker dan de Nations League is het WK in Qatar, dat reeds om de hoek loert. Het tweeluik vormt een laatste test, vooraleer de bondscoach medio november zijn 26-koppige selectie voor het WK moet indienen. Iets minder dan twee maanden voor de WK-start wordt zo een uitwuifwedstrijd gespeeld, met huldiging van de voormalige internationals Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé. Na de match brengt Oscar and the Wolf de afterparty op gang met een liveversie van het officiële WK-lied Warrior. De Rode Duivels draven op in hun gloednieuwe, vlammende WK-shirts.

Een Koning Boudewijnstadion in WK-sfeer dus, met mogelijk een eerste glimp van het elftal waarmee Martinez het WK zal aanvangen, op uitzondering van de geblesseerden. Voorin is het uitkijken naar de prestatie van Michy Batshuayi als vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku en zijn de ogen gericht op Eden Hazard, die bij Real maar moeizaam van de bank geraakt. Leandro Trossard ligt op die positie alvast op de loer.

Bij de bezoekers start aanvoerder Gareth Bale op de bank. Het is een gehavend Wales dat in Brussel aan de aftrap komt. Zmissen de geblesseerde routiniers Aaron Ramsey, Ben Davies, Harry Wilson en Joe Allen.