UCI-voorzitter is niet bang van mogelijke rechtszaak: “In sport moet je kunnen degraderen, WorldTour-systeem met dalers blijft behouden”

De Franse baas van de wereldwielerbond verdedigde in het Australische Wollongong het controversiële systeem met stijgers en dalers dat straks in de World Tour wordt toegepast. “Ik heb er een goed oog in dat we voor de rechtbank de zaak winnen.”

Sylvan Adams, de Canadese eigenaar van Israel-Premier Tech, dreigde er al mee om de UCI voor de rechtbank te sleuren indien de ploeg van Rik Verbrugghe op basis van de resultaten van de afgelopen drie jaar zakt. De ceo van Movistar, Eusebio Unzué, zei eerder dat het systeem “unfair en zot is”. Terwijl de baas van EF Education-EasyPost al aangaf dat een degradatie de dood van zijn ploeg en structuur kan betekenen.

Lappartient is onvermurwbaar: “Twee teams verdwijnen uit de World Tour van achttien ploegen en worden vervangen door twee anderen. De World Tour wordt niet uitgebreid naar twintig ploegen.”

Lotto-Soudal staat op een onveilige plaats

Op dit moment staat Lotto-Soudal op een onveilige negentiende plaats en heeft Cofidis de laatste veilige plaats, maar er valt nog een kleine maand punten te verdienen. “Zo zit de sport nu eenmaal ineen. Als je laatste staat in de Premier League, dan ga je naar de tweede klasse. Dat zijn zaken die je moet aanvaarden. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk om te verwerken, maar we moeten tegelijk de deur openlaten voor nieuwkomers. Natuurlijk kunnen ze naar de rechtbank trekken, maar ik ben vertrouwensvol. Ons systeem zal ook dan overeind blijven. Ja, zelfs bij een zaak voor het Internationale Sporttribunaal.”

“Toen het systeem uit de doeken werd gedaan, zaten vertegenwoordigers van de ploegen mee aan tafel. Ze waren het er allemaal roerend mee eens. In 2018, na jaren van discussie, werd beslist dit systeem toe te passen. Toen ik in 2017 aan de macht kwam, heb ik gezegd dat ik deze aanslepende zaak zou oplossen. We bereikten in september 2018 een consensus. Op vraag van de teams kozen we voor een term van drie jaar en deden we het niet op jaarlijkse basis. Zo kwam de World Tour met 18 ploegen tot stand. De regels zijn duidelijk”, besloot de Fransman. (hc)