Wie is de allerslimste mens ter wereld? Het kan zo maar eens Bart Cannaerts zijn. De 42-jarige stand-upcomedian en tv-maker gaat schijnbaar moeiteloos richting zeven deelnames in de gelijknamige quiz. Goed voor een ticket naar de finaleweken. “Ik kreeg een tip van Geert Meyfroidt, daarna ben ik wel even heel nerdy gegaan.”