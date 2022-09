De deejaystage staat al klaar voor de dansmarathon zaterdag op het oude containerpark in Bilzen. — © Johnny Geurts

Bilzen

Jongerencollectief De Hut pakt dit weekend uit met een dansmarathon van 12 uur op de terreinen van het oude containerpark in Bilzen. “Het is een bijzondere locatie waar we niet alleen zorgen voor bonkende beats, maar ook voor opvallende kunst van jonge Limburgse creatievelingen”, luidt het.