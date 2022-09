Philippe Gilbert maakt zijn allerlaatste koersen bekend: Parijs-Tours wordt afscheid van profpeloton, adieu volgt op Cauberg

Zijn allerlaatste Belgische wedstrijd wordt dus de Memorial Frank Vandenbroucke in Binche. “Ik vond het belangrijk om er in Parijs-Tours een streep onder te trekken. Ik had wel al twee keer de Omloop Het Volk gewonnen, maar mijn eerste grote internationale zege in het shirt van Française des Jeux was in Tours. Een jaar later deed ik dat voor mijn huidige werkgever (die toen Silence-Lotto was)”, aldus de veteraan die ook afscheid neemt in het shirt van Lotto-Soudal.

Het adieu zelf vindt op zaterdag 15 oktober op de Cauberg in Valkenburg plaats. Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, trekt mee de kar voor het afscheidsfeest van de wereldkampioen van 2012.

Bekijk hieronder de aankomstfoto’s van de twee zeges van Gilbert in Tours: in 2008 won hij voor Jan Kuyckx en Sebastien Turgot, in 2009 klopte hij Tom Boonen.

© AFP