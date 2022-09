De Reppelse vrijwilligers waren de voorbije jaren op elk vrij moment in de nieuwbouw van Villa Replo te vinden. — © roger dreesen

Bocholt

Zondag is het kermis in Reppel en dan zwaaien ook de deuren van Villa Replo eindelijk open. Hiermee is de wens van inspirator, wijlen pastoor Scheltinga, gerealiseerd: een ontmoetingsplek voor alle Reppelaren.