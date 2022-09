Kernkabinet bereikt akkoord over bescherming van pakjesbezorgers: voor het eerst minimumvergoeding vastgelegd

Het kernkabinet heeft eind vorige week een akkoord bereikt over een betere bescherming van de pakjesbezorgers. Zo komt er een minimumloon voor alle pakjesbezorgers, of die nu voor een onderaannemer of als zelfstandige werkt. Dat melden minister van Post Petra De Sutter en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne donderdag. Ze hopen dat de afspraken na overleg met de sector nog dit jaar in regels kunnen gegoten worden.

“In België groeide de stapel af te leveren pakjes op 10 jaar van 72 miljoen naar 336 miljoen, in 2020. Al die pakjes geraken maar aan onze voordeur dankzij bezorgers die vaak uitgebuit worden, in het zwart moeten werken en geen sociale bescherming hebben. Dat bleek al uit verontrustende reportages en inspectiebezoeken. De regering sleutelt al langer aan een regeling om dat op te lossen. Na wat omwegen komt die er”, zegt De Sutter.

Zo komt er meer transparantie in de keten van onderaannemers door een systeem van tijdsregistratie. “Als wij als klanten pakjes bestellen, kunnen we die gemakkelijk via een linkje van het depot tot onze voordeur volgen. Ook de inspectie zal binnenkort weten welke bezorger met welk pakje voor wie bezig is, of die nu met een vast contract werkt of via een onderaannemer rondrijdt. De regering besliste om een systeem van tijdsregistratie in te voeren. Zo kunnen wij als overheid garanderen dat niemand doodmoe achter het stuur moet zitten om pakjes te leveren”, stelt de Groen-minister.

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne gaat samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) nog dit jaar een nieuwe strategie voorstellen om sociale fraude efficiënter te bestrijden in de sector.

Minimumvergoeding

Daarnaast komt er ook een minimumvergoeding voor alle pakjesbezorgers, zowel zij die werken voor een koerierbedrijf of onderaannemer als voor zelfstandige bezorgers. “Het kader dat we uitdokterden om zelfstandige pakjesbezorgers sociaal te beschermen, perkt het vrije ondernemerschap niet in. Bedrijven die pakjesbezorgers willen laten rondrijden aan een eerlijke vergoeding buiten dit kader, kunnen daarvoor een certificaat aanvragen als ze zwart op wit kunnen aantonen dat ze hun bezorgers sociaal beschermen”, benadrukt De Sutter.

Dermage merkt op dat dit een primeur is: “Het is voor het eerst dat er een minimumvergoeding wordt vastgelegd binnen een sector die ook geldt voor zelfstandigen. Dit kan een model zijn voor andere sectoren waar hetzelfde probleem zich voordoet. Ik ben zeer tevreden met deze oplossing, die nu snel in de praktijk moet worden uitgerold.”

Tenslotte komen er in de postpakjesdepots welzijnscoördinatoren die opleidingen geven aan bezorgers over hun rechten en plichten.