Vrouwen brengen getuigenissen over kinderopvangproblematiek naar Jambon: “Onze sector draagt de samenleving”

Aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon heeft een delegatie van vrouwenbewegingen en het Crisiskabinet Kinderopvang donderdag meer dan 2.400 getuigenissen over gebrekkige kinderopvang afgegeven. Onder de noemer #redonzekinderopvang vragen ze om de problematiek prioritair aan te pakken. De getuigenissen worden intussen voorgelezen via YouTube.

Het Crisiskabinet Kinderopvang maakt zich steeds meer zorgen over de maandenlange malaise waar de sector van de kinderopvang mee te maken heeft. Ze vinden het verontrustend dat Kind & Gezin een kader uitwerkt voor ouders om zelf crèches op te richten. En dat terwijl de protestvoerders net opmerken dat jonge ouders steeds vaker thuis moeten blijven, omdat er geen opvang is, en zo in de problemen komen op hun job.

“Als onze kinderopvang instort is dat niet alleen een torenhoog probleem voor jonge ouders en hun kleine kindjes, maar voor alle organisaties, bedrijven en sectoren die jonge ouders tewerkstellen. Onze kinderopvang draagt de samenleving”, stelt het Crisiskabinet.

YouTube

Op zondag trok zich via een oproep op Instagram en een online formulier een beweging op gang waarbij getuigenissen werden verzameld. In vijf dagen tijd werden meer dan 2.400 reacties bijeen geraapt. De ouders, grootouders, pedagogische medewerkers of crèchebegeleiders die het formulier invulden moesten neerschrijven wat kinderopvang voor hen betekent en wat er gebeurt als dat wegvalt.

In het kinderdagverblijf De Ketjes, op 100 meter van het kabinet Jambon, worden intussen zo veel mogelijk getuigenissen voorgelezen via het YouTube-kanaal #redonzekinderopvang om zo een klankbord te geven aan de wanhopige stemmen.

Zuurstof

Het agentschap Opgroeien, het vroegere Kind & Gezin, erkent de problematiek en toont begrip voor de lastige situatie waarin de ouders en de sector zitten. “We weten dat de druk op de sector heel erg hoog is. Vanuit Opgroeien steunen we elk initiatief dat voor meer zuurstof kan zorgen”, klinkt het.

Toch wil Opgroeien graag verduidelijken dat zij niet werken aan een handleiding voor ouders die een crèche willen oprichten. Zij zijn zelf ook niet bevoegd voor die informele opvang.

“We krijgen veel vragen binnen van ouders en daar willen we gehoor aan geven door te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen gezien de acute nood. Maar dat is iets totaal anders dan een handleiding schrijven om een crèche op te richten”, reageert Opgroeien.