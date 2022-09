Hoe lastig is het WK-parcours (en die Mount Pleasant) nu eigenlijk? Ontdek het zelf met GoPro-verkenning van plaatselijke ronde

Na een aanloop met onder andere Mount Keira, wacht het peloton twaalf keer het plaatselijke rondje van 17,1 km: het Wollongong City Circuit. Daarin is de beklimming van Mount Pleasant cruciaal. Deze helling is één kilometer aan 7% gemiddeld en met een piek van 14% procent en doet meteen denken aan “onze” Berendries uit de Ronde van Vlaanderen (1 km aan 7% en 11% maximaal). Volgens Van Aert dus echt iets voor ons Belgen, waarbij vooral de hectisch sprint naar de klim zelf het kaf van het koren zal doen scheiden.

Bekijk hier de beelden van Mount Pleasant:

Van de top van Mount Pleasant tot de finish is het nog acht kilometer. Eerst is er de erg snelle afdaling, waar snelheden tot 100 kilometer per uur wel gehaald zullen worden, om dan langs de kust richting finish af te stevenen met enkel nog een knikje dat net zwaar genoeg is om een laatste keer te herlanceren of te demarreren.

Bekijk hier de volledige video van het lokale rondje: