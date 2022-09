WHO-topman over corona: “Einde is in zicht, maar elke dode is een dode te veel”

Het einde van de coronapandemie is in zicht, maar we zijn er nog niet. Dat was donderdag andermaal de boodschap van WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus op de wekelijkse WHO-persconferentie.

Ghebreyesus vergeleek de coronapandemie met een “lange, donkere tunnel waarvan het licht nu in zicht is”. “Maar”, waarschuwde hij meteen, “de tunnel is nog lang en vol obstakels”.

Het aantal COVID-overlijdens is tussen 12 en 18 september op weekbasis wereldwijd met 17 procent afgenomen tot 9.800. Dat is slechts een tiende van de piek in januari 2021, onderstreepte de WHO-topman.

Tienduizend te veel

“Tienduizend overlijdens op weekbasis zijn er echter nog altijd tienduizend te veel”, klonk het. “De planeet zal pas veilig zijn als iedereen veilig is.”

Maria Van Kerkhove, die voor de WHO de coronapandemie op de voet volgt, gaf wel toe dat de WHO nog niet heeft bepaald aan welke criteria precies moet worden voldaan om de pandemie als over te beschouwen. Daarover wordt nog volop gediscussieerd, klonk het.