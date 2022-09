Annemiek van Vleuten traint één dag na harde smak op WK Mixed Relay alweer: “Conclusie, ik heb fiets onder controle”

Een dag na haar harde klapper heeft Annemiek van Vleuten haar eerste trainingsritje er alweer op zitten. Woensdag liep de Nederlandse bij de WK wielrennen in Australië tijdens de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog op.

Het is nog niet duidelijk of ze zaterdag in actie kan komen tijdens de wegwedstrijd. Van Vleuten was normaal gesproken de topfavoriete om de regenboogtrui te veroveren.

“Mijn conclusie na een ochtendritje: ik heb mijn fiets onder controle. Veiligheid staat echter wel voorop. Ik heb wel goed geslapen. Ik ga het morgen weer proberen”, laat ze op Instagram weten. Van Vleuten trainde samen met haar land- en ploeggenotes Ellen van Dijk en Riejanne Markus.

Van Vleuten viel woensdag kort nadat de drie vrouwen het in de gemengde ploegentijdrit hadden overgenomen van de mannen. Ze was amper onderweg, toen haar voorband explodeerde. Ze klapte hard tegen het asfalt. Onderzoek wees later uit dat ze een stabiele breuk in haar elleboog had opgelopen.