Loopt echt alles mis dezer dagen? Het ligt niet aan jou, steek het op de stand van mercurius

Van miscommunicatie tot autopech: als het je in deze tijd overkomt, zou het volgens astrologische inzichten helemaal geen toeval zijn. Van 23 augustus tot 14 september bevinden we ons namelijk in de ‘retrograde’ mercurius, een terugkerend fenomeen dat mogelijk verwarring en onzekerheid zaait.

Drie keer per jaar lijkt de planeet mercurius achteruit door de lucht te reizen, een fenomeen dat de naam mercurius retrograde heeft meegekregen. Het is een optische illusie, die volgens astrologen wel wat onheil met zich meebrengt. Ze geloven dat technologie en communicatie tijdens deze periodes verstoord kunnen raken en elk sterrenbeeld treft, met alle gevolgen van dien.

Tijdens deze momenten zou je bijvoorbeeld goedbedoelde berichtjes verkeerd kunnen interpreteren, wat spanning kan geven in je relatie. Misschien geraak je niet op het werk omdat je auto het plots om ‘onverklaarbare’ redenen begeeft. Om maar te zwijgen over de belangrijke meeting die je mist omdat je telefoon tegenwerkt.

Astrologen nemen het zekere voor het onzekere en raden het in deze fase ten stelligste af om een contract te tekenen, situaties te creëren die tot misverstanden kunnen leiden, blind te vertrouwen in technologische middelen, grote aankopen te doen of je leven een nieuwe wending te geven … Mercurius retrograde aka het perfecte excuus als je niet weet waar je hoofd staat. Al check je voor jezelf misschien ook beter of je in deze drukke nazomerse periode niet gewoon moe bent en daardoor iets onhandiger bent dan gewoonlijk.

Dit is een update van een artikel dat eerder verscheen op 22 september 2022.