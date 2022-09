Vandalen brengen zware schade toe aan bomen van 100 jaar oud in natuurgebied: “Afwachten of ze het gaan halen”

In het gebied van de Vallei van de Caliebeek op de Balderij in Tielen (Kasterlee) hebben een of meerdere vandalen drie bomen ingezaagd. Twee zomereiken en een wilg zijn door dit geval van natuurterrorisme zwaar beschadigd. De dader legde naast een van de ingezaagde bomen een papier met de boodschap ‘vuil groen rotzakken’. “Het is absurd dat ze net de mooiste bomen hebben toegetakeld”, zegt boswachter Kris Rombouts van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Nadat de voorbije jaren al tientallen bomen in het Landschap De Liereman in Oud-Turnhout werden vernield of beschadigd, kreeg ook het natuurgebied van de Vallei van de Caliebeek in Tielen een of meerdere vandalen op bezoek. Daar zijn momenteel grote werkzaamheden bezig om de natuur te herstellen.

Dinsdagnacht hebben onbekenden met een kettingzaag grote sneden gemaakt in twee zomereiken en een schietwilg. Het gaat om drie grote bomen van om en bij de honderd jaar oud. Na hun vandalenstreken legden de daders nog een papier neer met daarop de boodschap ‘vuil groen rotzakken’.

“De arbeiders die hier momenteel aan de slag zijn, hebben woensdagochtend het vandalisme opgemerkt. We hebben er meteen de politie bijgehaald”, legt boswachter Kris Rombouts uit. “De vandalen hebben de bomen op verscheidene plaatsen twee tot drie keer vrij diep ingezaagd. Dit is niet gezond voor de bomen en ik weet niet of ze het nog gaan halen. We gaan, net zoals dat bij De Liereman het geval was, de bomen vochtig proberen te houden door in de zaagsneden mos te steken en er plastic folie over te kleven. Het is afwachten wat dat gaat opleveren.”

Ook deze grote zomereik in de Vallei van de Caliebeek in Tielen werd op enkele plaatsen ingezaagd. — © Bart Van den Langenbergh

Uitkijktoren

De politie regio Turnhout kwam ter plaatse en is intussen een onderzoek gestart om de daders op te kunnen sporen. In het natuurgebied aan de Balderij in Tielen zijn al een tijd grote werkzaamheden bezig om de natuur te herstellen.

De vandalenstreken zijn gebeurd op een plaats waar er tegen de zomer van 2023 een uitkijktoren verschijnt. ANB legt ook vlonderpaden aan. “We hebben hier al heel wat afval, gaande van autobanden tot asbest, laten afvoeren”, legt Kris Rombouts uit. “In de tweede helft van de vorige eeuw zijn hier tientallen visvijvers aangelegd. Een aantal vijvers met een geringe natuurwaarde is gedempt. Na het afgraven van de dijken ontstaan daar moerasbossen. Maar we creëren ook aaneengesloten waterpartijen met waardevolle moeras- en oeverplanten. Dat is een ideaal leefgebied voor heel wat moeras- en watervogels en libellen. Het vandalisme vond plaats aan het grote gebied waar de uitkijktoren komt. We hadden daar een drietal grote bomen laten staan. Het is absurd dat ze net die mooiste bomen hebben toegetakeld.”

Kris Rombouts en burgemeester Ward Kennes meten op de Balderij in Tielen de schade op. — © Bart Van den Langenbergh

Informatiebord

De boswachter heeft zelf geen idee wie er achter het vandalisme zet. Het is ook de eerste keer dat er in dat natuurgebied dergelijke beschadigingen worden aangebracht. “In het verleden is er weleens een informatiebord beklad. We proberen altijd heel goed te communiceren over de werkzaamheden die we uitvoeren. Maar als je in Vlaanderen bezig bent met natuurbeheer maak je niet altijd vrienden”, zegt Kris Rombouts. “We zijn ervan overtuigd dat we dit gebied heel mooi gaan maken. Het zal in ieder geval een grote verbetering zijn.”

Burgemeester Ward Kennes (CD&V) van Kasterlee werd door de politie op de hoogte gebracht en betreurt de beschadigingen. “In de Kempen zijn er wel wat spanningsvelden rond de natuur en rond weekendverblijven die moeten verdwijnen”, reageert Ward Kennes. “Maar door bomen te beschadigen, maak je helemaal geen stap vooruit.”