Zeven op de tien Belgen willen kunnen kiezen wie ze toegang geven tot medische gegevens

Momenteel kunnen enkel huisartsen of artsen-specialisten via de identiteitskaart van de patiënt toegang krijgen tot alle medische gegevens, maar er zijn plannen om dat uit te breiden. Zo krijgen andere gezondheidsberoepen, zoals tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en apothekers mogelijk dezelfde toegang als de arts zodra de patiënt zijn of haar identiteitskaart geeft. Er zijn zelfs plannen om dit recht uit te breiden tot onder meer psychologen, logopedisten en diëtisten.

Uit de enquête blijkt echter dat Belgen niet staan te springen hun medische gegevens te delen met eender wie. Zo wil 18 procent de toegang tot hun medische gegevens weigeren aan zowel verpleegkundigen, apothekers, tandartsen en kinesisten. Nog eens de helft wil kunnen beletten dat bepaalde beroepsgroepen hun medische gegevens kunnen inkijken. Van deze groep respondenten wil 25 procent inzage in hun medische gegevens kunnen blokkeren voor verpleegkundigen, 30 procent voor apothekers, 4 procent voor tandartsen en 47 procent voor kinesisten.

Momenteel is het mogelijk de toegang tot alle zorgverleners te weigeren via www.mijngezondheid.belgie.be, maar dit belet de patiënt ook om zijn eigen medische gegevens te raadplegen en ook de artsen die hij of zij raadpleegt verliezen dan hun inzagerecht. Het BVAS pleit er dan ook voor dat patiënten de toegang tot hun medische gegevens in één keer kunnen blokkeren voor bepaalde zorgberoepen via het platform.