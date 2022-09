Winkeldief staande gehouden door bedienden Tongerse supermarkt

Tongeren

In de Sint-Truiderstraat is woensdag in de vooravond een winkeldief betrapt door het personeel. Die hielden de man staande tot de politie arriveerde. De man had onder meer een fles drank voorbij de kassa gesmokkeld zonder te betalen. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Nadat er een proces-verbaal was opgesteld, mocht de dief beschikken. Hij zal het later bij de rechter mogen gaan uitleggen. mm