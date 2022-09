Vrouw slaat glas stuk in gezicht van liefdesrivale: snijwonde van 15 centimeter in wang

Koksijde

Een vrouw werd woensdagavond gearresteerd in Koksijde na een hoogoplopende ruzie op straat waarbij ze haar liefdesrivale lelijk had toegetakeld. Tijdens het gevecht sloeg de vrouw glas kapot in het gezicht van de andere dame. Die liep daarbij een gapende snijwonde van 15 centimeter op in de wang.