Shakira praat voor het eerst over haar scheiding: “Donkerste uren van mijn leven”

Begin deze zomer kondigden Shakira (45) en Gerard Piqué (35) aan dat ze gingen scheiden. Nu praat de Colombiaanse popster voor het eerst over de breuk met de voetballer in het oktobernummer van Elle, waar ze op de cover staat. Daarin laat ze weten dat ze een lastige periode doormaakt.

In het interview sprak Shakira openlijk haar scheiding, zo wordt onder meer duidelijk dat ze veel opofferde voor haar wederhelft. “Als voetballer wilde hij voetballen en titels winnen en ik moest hem steunen. Ik bedoel: één van ons twee moest een offer brengen, toch? En ik heb het gedaan. Ik zette mijn carrière op een lager pitje en kwam naar Spanje om hem te steunen zodat hij kon voetballen en titels winnen. Het was een offer van liefde”, zei ze. “Daardoor konden mijn kinderen een aanwezige moeder hebben en heb ik een geweldige band met hen die onbreekbaar is.”

LEES OOK:

Shakira voegt eraan toe dat ze het scheidingsproces wel extreem moeilijk vindt. “Ik heb geprobeerd om het allemaal te verwerken, maar het is moeilijk om erover te praten. Vooral omdat ik er nog steeds doorheen ga, omdat ik in de publieke belangstelling sta en omdat onze scheiding daardoor niet zoals een gewone scheiding is. Het is niet alleen zwaar voor mij, maar ook voor mijn kinderen.”

De Hips don’t lie-zangeres heeft trouwens nog extra zorgen aan haar hoofd. Het gaat niet goed met de gezondheid van haar vader en ze wordt beschuldigd van belastingfraude. “Ik heb het gevoel dat dit de donkerste, moeilijkste uren van mijn leven zijn”, aldus nog de wereldster. Shakira en Piqué waren elf jaar samen. Ze hebben twee zoontjes samen, Milan (9) en Sasha (7).