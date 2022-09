Fruit- en oogstfeesten in Batsheers

De dorpskern vormt het pittoreske decor voor demonstraties van oude ambachten, decoratief vakwerk en een streekproductenmarkt. Je kan genieten van hapjes, artisanale zoetigheden, streekbieren of wijn van eigen bodem bij Domein Marsnil. De kinderen kunnen er een potje draaien, een tochtje maken op de huifkar, zich uitleven op het springkasteel of zich laten omtoveren tot prinses of superheld. “Je kan er ook de landbouwbelevingsroute ontdekken”, vertelt Michele Houbraken van de dienst Cultuur. “Op deze route van ongeveer 5 km kom je van alles te weten over het thema landbouw en op 8 plekken kan je ook zelf dingen beleven.”

De fruit- en oogstfeesten vinden zondag van 13 uur tot 18 uur plaats in de Batsheersstraat. De toegang is gratis. Meer info: 011/48.01.22 of toerisme@heers.be. (frmi)