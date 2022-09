Tennisfans breken het kot net niet af voor… training van Roger Federer: O2 Arena nu al in vuur en vlam voor afscheid Zwitser

Rger Federer speelt vrijdagavond in de Laver Cup, in de laatste wedstrijd van zijn carrière, dubbel aan de zijde van zijn eeuwige concurrent Rafael Nadal. De twee tennisiconen trainden donderdag, tegen Novak Djokovic en Andy Murray in een zinderende O2 Arena. Nogmaals: het was een training. Wat gaat dat morgen geven tijdens de wedstrijd?