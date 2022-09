“Prins Andrew spande samen met Diana om te zorgen dat Charles geen koning zou worden”

De Britse prins Andrew had in het geheim een complot met prinses Diana en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson om ervoor te zorgen dat de toenmalige prins Charles geen koning zo worden. In plaats daarvan zou Charles’ en Diana’s zoon William de troon moeten bestijgen, terwijl Andrew als tijdelijke bestuurder zou optreden. Dat beweert althans een koninklijke biografe in haar nieuwe boek.

Auteur Angela Levin dook in het leven van Camilla Parker Bowles en schreef een boek over koning Charles’ huidige vrouw, de zogeheten Queen consort. Een saillante passage vertelt over het vermeende complot tussen Andrew, Diana en Sarah Ferguson. Een “hooggeplaatste insider” zou haar hebben erover hebben verteld.

“Toen Diana nog in leven was, spande ze samen met haar vriendin Sarah Ferguson en haar man prins Andrew om prins Charles aan de kant te schuiven en Andrew bestuurder van prins William - die destijds een tiener was - te maken”, valt er te lezen.

Volgens de schrijfster zou prins Andrew fors “gelobbyd” hebben bij de Queen om te zorgen “dat Charles geen koning zou worden wanneer zijn moeder kwam te overlijden”. Het gedrag van Andrew zou “zeer onaangenaam zijn ten opzichte van de Queen, die het er niet mee eens was”, klinkt het verder. “Er werd mij verteld dat het één van de weinige keren was dat hij zijn zin niet kreeg.”

Prins Andrew zou, volgens Levin, zeer kwaad zijn geweest “dat hij niet op één of andere manier het land zou kunnen besturen”.