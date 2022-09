Beperkte schermtijd en nooit schreeuwen? Deze tien voornemens breken koppels het meest als ze ouders worden

“We gaan nooit tegen hen schreeuwen en hun tijd op de tablet of voor een televisiescherm moet gelimiteerd zijn”: koppels die (nog) geen kinderen maar wel een kinderwens hebben, hebben vast ook enkele voornemens omtrent hun toekomstige opvoeding. Maar uit onderzoek van speelgoedfabrikant Play-Doh blijkt dat die intenties snel sneuvelen eens er wel kinderen in huis zijn ...

Uit een steekproef bij tweeduizend Britse moeders en vaders blijkt dat 85 procent moet lachen met de gouden opvoedregels die ze voor de geboorte van hun kinderen hadden bepaald in hun streven naar perfect ouderschap. Het grootste deel van de deelnemers zegt dat ze vooraf geen flauw idee hadden van hoe zwaar het ouderschap was.

LEES OOK:

Vooral het voornemen om schermtijd van kinderen te limiteren, blijkt in de praktijk moeilijk haalbaar. De stem verheffen gebeurt ook meer dan gedacht en de tablet wordt vaker dan verwacht ingeschakeld als babysit om de kroost een tijd zoet te houden. “Ons onderzoek onthult de verwachtingen versus de realiteit van ouderschap, en hoe veel van de vooroordelen die we hebben over het gezinsleven, verkeerd zijn”, zegt Nicola Fox-Haggarty, woordvoerder bij Play-Doh.

De volledige top tien van voornemens die sneuvelen wanneer we ouders worden:

1. Schermtijd zal beperkt zijn.

2. Ik zal niet schreeuwen tegen mijn kind.

3. De tablet zal geen dienst doen als babysitter.

4. Ik zal mijn kinderen nooit omkopen.

5. Ik zal ze elke avond een verhaaltje voorlezen.

6. De kinderen zullen nooit in ons bed slapen.

7. Ik zal nooit zeggen dat ze iets moeten doen ‘omdat ik het zeg’.

8. Mijn kinderen zullen nooit een woede-uitbarsting hebben in het openbaar.

9. Een ritueel voor het slapengaan zal makkelijk aan te leren zijn.

10. Mijn kinderen zullen altijd en overal goede manieren hebben.

Wat betekent het als de opgestelde regels de mist ingaan? “Niets ergs”, aldus pedagoog Pedro De Bruyckere in een eerder interview. “Er heerst veel opvoedingsonzekerheid en je vindt overal aanbevelingen, die nog meer onzekerheid creëren. Wees niet kwaad op jezelf als je eens een fout maakt. Je kroost graag zien wil echter niet zeggen dat je alles moet pikken. Opvoeden is een complexe kwestie van compromissen sluiten en je eigen duidelijke eisen te stellen.”