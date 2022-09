PODCAST. Is het toeval dat de schandalen altijd in Sint-Truiden naar boven komen?

De vaccinatiesaga - in volle coronacrisis vorig jaar - wist Veerle Heeren nog te overleven, maar intussen zijn we al aan het derde schandaal toe en dat blijkt meteen ook het schandaal te veel.

Op vrijdag 16 september zette Heeren een stap opzij als burgemeester van Sint-Truiden. Een week later is er nog geen opvolger, en ook over de kandidaat-burgemeesters valt wel het een en ander te zeggen. Is het toeval dat deze schandalen precies altijd in Sint-Truiden naar boven komen?

