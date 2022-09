Adviseur Zelenski: “Russische invasie heeft Oekraïne al 1.000 miljard dollar gekost”

De Russische invasie heeft Oekraïne al circa 1.000 miljard dollar (1.012,39 miljard euro) gekost. Dat heeft Oleg Oestenko, de economische raadgever van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, donderdag gezegd tijdens een evenement georganiseerd door de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, een denktank in Berlijn.

Het gaat daarbij zowel om directe als indirecte kosten gelieerd aan de Russische inval op 24 februari. Het bedrag komt overeen met “vijf keer het jaarlijks bbp”.

De economische adviseur van Zelenski voegde er nog aan toe dat Oekraïne momenteel aankijkt tegen een begrotingstekort van “ongeveer 5 miljard euro per maand”. “In plaats van 7 miljard op jaarbasis, gaat het nu dus om 5 miljard per maand”, aldus Oestenko. Het begrotingstekort zou op die manier in 2023 kunnen oplopen tot 40 miljard dollar (40,5 miljard euro).

Ook de inkomsten lopen fors terug doordat bepaalde bedrijven in de as werden gelegd of andere niet op volle kracht kunnen dragen.

De Oekraïense regering verwacht volgens de functionaris dat de economie dit jaar met 35 tot 40 procent zal krimpen als gevolg van de oorlog. Dat is volgens hem de “diepste daling van het bbp sinds 1991”.

Oekraïne heeft in augustus aan het IMF een nieuw hulpprogramma gevraagd. De Wereldbank schatte op 9 september dat de kost voor de heropbouw van het land al circa 350 miljard euro bedroeg. Een bedrag dat nog verder oploopt elke dag de oorlog blijft duren.