Woning in Antwerpen beschoten en beklad, twee verdachten opgepakt in Nederland

De woning van de familie E.H. in de Deken De Winterstraat in Berchem is woensdagavond opnieuw het doelwit geweest van een aanslag. Er werd op de woning geschoten en de daders lieten ook een boodschap achter. Ook in Rumst werd dinsdag een aanslag gepleegd.

De feiten van woensdagavond in de Deken De Winterstraat in Berchem speelden zich rond 20.30 uur af. “Een verdachte bracht een boodschap aan op een huis in de straat, daarna werd de woning ook beschoten”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Er was gelukkig niemand aanwezig.”

De daders vluchtten na de feiten weg naar Nederland, maar konden daar na een achtervolging opgepakt worden. “Een alerte voorbijganger had de verdachte en zijn voertuig gezien. Dankzij een samenwerking met Communicatie- en Informatiecentra Antwerpen (CICANT) werd de Nederlandse politie gealarmeerd. Zij konden het voertuig aan de kant zetten, de twee inzittenden van 19 en 20 jaar werden gearresteerd.”

Het parket in Antwerpen zal hun overlevering vragen. Het was al het zoveelste incident in de Deken De Winterstraat. In september 2019 ontplofte een handgranaat bij de woning, in juli van dit jaar werd zwaar vuurwerk tegen de woning tot ontploffing gebracht en in augustus werd een auto in brand gestoken en werd ‘snitch’ op de gevel geschreven. Ook het pannenkoekenhuis van de familie E.H., in de Volksstraat in Antwerpen, werd al meerdere keren geviseerd.

Eerdere deze week werd ook in de Vissersstraat in Rumst een woning geviseerd. Onbekenden schreven ook daar een boodschap op de deur van een appartementsgebouw en gooiden de ramen op de eerste verdieping in met stenen. Ook die vernielingen worden aan het milieu van de internationale cocaïnesmokkel gelinkt. “Voor beide feiten werd de gespecialiseerde onderzoeksrechter gevorderd. De federale gerechtelijke politie Antwerpen zal de verdere onderzoeken voeren”, zegt Aerts.