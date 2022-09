Eerste hartverscheurende beelden van Russische mannen die afscheid nemen van gezin om te gaan strijden, lekken uit

De ‘gedeeltelijke mobilisatie’ die de Russische president Vladimir Poetin woensdagochtend aankondigde is al volop in de praktijk bezig. Dat blijkt uit beelden die circuleren op sociale media waarop te zien is hoe in verder weg gelegen gebieden mannen afscheid nemen van hun gezinnen voor ze worden afgevoerd met bussen.

Het Russische regime laat er geen gras over groeien. Vlak na de aankondiging van Poetin en zijn minister van Defensie Sjojgoe dat 300.000 reservisten zich moeten klaar houden voor de strijd in Oekraïne, circuleerden al beelden van de eerste oproepingsbrieven die in de bussen vielen.

Daags nadien verschijnen de eerste hartverscheurende beelden van mannen die afscheid nemen van vrouw en kinderen, alvorens ze op de bussen stappen die klaarstaan. De eerste beelden zouden afkomstig zijn uit een afgelegen dorp nabij de stad Jakoetsk, in het centrum van het land.

Vermoedelijk worden zij eerst overgebracht naar een opleidingskamp, om dan over een aantal weken of maanden aan het front te worden ingezet.

De aankondiging van de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ leidde tot heel wat onrust in Rusland. De omschrijving in het decreet van wie in aanmerking komt om opgeroepen te worden bleef vaag. Worden enkel mannen met een militair verleden opgeroepen, of gaat het breder? De vage bewoording ‘militaire specialisten’ die minister van Defensie Sjojgoe gebruikte doet eerder het tweede vermoeden.

Veel Russen leken de vlucht vooruit te willen nemen. Vluchten naar het buitenland waren woensdag in mum van tijd hopeloos uitverkocht en zoektermen als ‘hoe verlaat ik Rusland?’ of ‘hoe breek ik mijn arm?’ werden plots erg veel ingegeven op Google. Aan grensovergangen met buurlanden als Finland, Georgië, Mongolië en Kazachstan stonden dan weer ellenlange files.

Protestanten krijgen dienstplichtpapieren

Het Kremlin zei donderdag dat berichten over een uittocht van dienstplichtige mannen uit Rusland “overdreven” waren. Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, ontkende ook niet dat sommige demonstranten tegen de mobilisatie, die woensdagavond werden vastgehouden, dienstplichtpapieren hadden gekregen: “Dit is niet tegen de wet.”

Maar voor sommigen was het al te laat om te ontkomen. Een vrouw uit de stad Koersk, niet ver van de grens met Oekraïne, die getrouwd was met een soldaat, vertelde: “Ze laten niemand uit Koersk. Overal zijn politie-afzettingen die elke auto controleren. Als een man rijdt, inspecteren ze; als het een vrouw is, vragen ze haar de bagageruimte te openen.”

In tientallen grote steden vonden er woensdag al straatprotesten plaats, die snel de kop werden ingedrukt.