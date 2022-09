Jacky Mathijssen wil experimenteren tegen Nederland en Frankrijk

Als aperitiefje op de hoofdschotel van zondag spelen ook de U21-teams van België en Nederland vrijdagavond (18.30 uur) een Derby der Lage Landen in Leuven. Maandag krijgen de Jonge Duivels een nieuwe test voorgeschoteld met een duel in en tegen Frankrijk.

Twee oefenwedstrijden, want de kwalificatie voor het EK 2023 is al zes maanden binnen. Voor bondscoach Jacky Mathijssen is het vriendschappelijke tweeluik dan ook een uitgelezen kans om wat te experimenteren met zijn spelersmateriaal. “Ik zie deze twee wedstrijden als vier keer 45 minuten om wat zaken uit te proberen. Dat hoeft niet noodzakelijk allemaal een succes te zijn. Soms is het leerzaam om eens wat dingen te durven en uit te testen. Iedereen zal speelminuten krijgen, maar sommige spelers zullen bijvoorbeeld op een andere positie of in een andere rol worden uitgespeeld.”

Naast Maarten Vandevoordt (Genk) en Ameen Al-Dakhil (STVV) verwelkomde Mathijssen deze week ook Jérémy Doku (Stade Rennes) en Yari Verschaeren (Anderlecht). Twee spelers die al geregeld mochten opdraven bij de Rode Duivels, maar deze keer dus niet geselecteerd werden door Roberto Martinez. “Het is beter dat ze bij ons twee of drie keer 45 minuten spelen, dan maar tien minuten of zelfs helemaal niet bij de Rode Duivels. Misschien maken ze op die manier zelfs meer kans om de bondscoach op andere gedachten te brengen.”