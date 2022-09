Hamse heroïnedealer van amper 21 jaar riskeert 20 maanden cel

De bal ging op 4 mei dit jaar aan het rollen toen de politie de jongeman bij een verkeerscontrole in Diest controleerde. Hij bleek in het bezit te zijn van 100 gram heroïne, 255 euro cash en 4,8 gram cocaïne. Een huiszoeking leverde nog eens 100 gram heroïne, een stroomstootwapen en ruim 1.000 euro cash op. De twintiger gaf toe sinds enkele weken te dealen. Aanvankelijk minimaliseerde hij de periode en de hoeveelheden. Hij hield een boekhouding bij waaruit bleek dat de man uit Ham er dagelijks tussen de 600 en 2.000 euro aan verdiende.

Gedurende de maand dat hij bezig was, streek hij meer dan 16.000 euro op. De verbeurdverklaring van dat bedrag is gevraagd. Momenteel verblijft de betichte in de gevangenis. De procureur vroeg 20 maanden cel en 8.000 euro boete. “Gezien zijn jonge leeftijd is een uitstel onder voorwaarden nog mogelijk”, klonk het. Zijn advocaat Philippe Carsau wees erop dat de verdachte open kaart had gespeeld na confrontatie met de objectieve gegevens. Ook hij vroeg om een voorwaardelijke straf op te leggen. Vonnis op 6 oktober.