Passagier cruiseschip schrikt zich rot wanneer kajuit plots vol loopt met water: “Leek wel scène uit Titanic”

Adrienne Walk (34) dacht afgelopen week dat ze zou sterven op zee. De Amerikaanse schrok plots wakker in haar kajuit op een cruiseschip in de Caraïben en zag water binnenstromen. “Het leek wel een scène uit Titanic”, klinkt het. “Ik verwachtte dat ik de oceaan zou zien door mijn raam omdat we aan het zinken waren.” Adrienne vreesde voor haar leven en ging bijna al op zoek naar de reddingssloepen, tot ze hoorde de oorzaak van de overstroming een kapotte waterleiding was. “Ik dacht écht dat ik op zee ging sterven”, zegt ze opgelucht. “Nadien kon niks me nog afschrikken.”