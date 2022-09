Telenet introduceert allereerste zender in België met alleen maar vrouwensport

Het aanbod van W-Sport heeft veel aandacht voor voetbal, met onder andere de Premier League voor vrouwen en de Italiaanse, Duitse en Nederlandse vrouwencompetities. Daarnaast heeft de zender de rechten van het PAC12 basketbaltornooi, de Superleague triatlon, de Global Champions Tour in het paardrijden en de IBA Wereldkampioenschappen boksen. Naast alle liveverslaggeving, staan er ook documentaires en shows rond vrouwensport op het programma, onder andere over Simone Biles, Venus Williams en Naomi Osaka.

Alle Telenet TV-klanten zullen gratis op W-Sport kunnen afstemmen via kanaal 219 in Vlaanderen en kanaal 624 in Brussel en Wallonië. Telenet zorgt voor een ‘plug & play’ van W-Sport. Dat betekent dat de originele Engelstalige commentaar behouden blijft. Op termijn (in de loop van 2023) zou W-Sport ook gedeeltelijke ​ Nederlandstalige ondertiteling voorzien, en mogelijk ook Belgische competities aan hun aanbod toevoegen.

“Met de integratie van W-Sport in ons aanbod, zetten we vrouwensport weer wat meer in de kijker en spelen we in op de stijgende populariteit ervan in ons land. Het past in de filosofie van Telenet om meer meisjes en vrouwen aan te moedigen om te sporten. Zo organiseerden we de Soccer Sisters Cup, het eerste straatvoetbaltoernooi in Vlaanderen voor meisjes, en was er de voorbije jaren de online fictiereeks PANNA van SBS“, aldus Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports.