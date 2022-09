SAPPIG serveert English breakfast ter ere van The Queen: “Volledig vegan”

Van al dat Britse royalnieuws zou je zomaar zin kunnen krijgen in een koninklijk ontbijt. Op vrijdag 2 oktober serveert SAPPIG in Hasselt dan ook ‘English breakfast’. “Maar dan wel in een vegan jasje”, aldus uitbater Stephanie Thys.

Ter nagedachtenis van Queen Elisabeth en om de inhuldiging van King Charles te vieren, organiseert SAPPIG een ontbijtje in het Engels. “We organiseren elke eerste zondag van de maand een ontbijt en doen dat de eerstvolgende keer dus in thema”, vertelt Stephanie Thys. “De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben ook mij niet onberoerd gelaten. Bij een historisch moment als dit hoort een koninklijke maaltijd.”

Zaakvoerder van SAPPIG, Stephanie Thys. — © RR

English breakfast dus, maar dan wel in een volledig vegan jasje. “De scrambled ‘eggs’ maak ik op basis van tofoe en ook de worstjes bevatten natuurlijk geen vlees. Verder krijg je toast, bonen in tomatensaus, warme groentjes, fruitsap, een dessert en koffie of thee. De helft van mijn klanten zijn vleeseters en ze geven altijd aan het vlees niet te missen. In mijn zaak drink je immers niet enkel verse smoothies, maar kan je ook genieten van een maaltijd. Zo staat er ‘stoofvloos’ op de kaart, in de plaats van stoofvlees en serveer ik vol-au-vegan.”

De fruitige zaak in hartje Hasselt transformeert vanaf oktober trouwens van ‘SAPPIG’ in ‘SOEPIG’. “Ik vul het aanbod tijdens de herfst- en wintermaanden aan met verse soepjes en enkele aangepaste smoothies. Eentje met banaan en pindakaas bijvoorbeeld.”

Zin in English breakfast? Er zijn nog enkele plekken vrij. Mail naar info@sappigjuicetruck.be

Sappig, Isabellastraat 68 in Hasselt. Info: https://www.sappigjuicetruck.be