In de voetsporen van Nico Mattan en Robbie McEwen: Yves Lampaert gaat racen tegen een paard

Sint-Eloois-Winkel maakt zich op voor de jaarlijkse hoogdag. Op dinsdag 4 oktober is er de 166ste editie van Winkel Koerse. Het evenement heeft ook dit jaar enkele ‘speciallekes’ in petto. Zo neemt Yves Lampaert, die aanstaande zondag nog te bewonderen is op het wereldkampioenschap wielrennen in Australië, het op tegen een paard.

Winkel Koerse is een traditie. De paardenkoers lokt ieder jaar duizenden toeschouwers naar Sint-Eloois-Winkel. “De dinsdag na de eerste zondag van oktober is traditioneel een echte hoogdag in de gemeente. We hopen er ook dit jaar een heel mooi evenement van te maken”, zegt Krist Vandemoortele, voorzitter van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen.

Dit jaar is het vooral uitkijken naar het duel tussen een wielrenner en een paard. In het verleden gingen onder andere Alec Segaert, Nico Mattan en Robbie Mc Ewen de uitdaging aan. “Dit jaar hebben we met Yves Lampaert een ware publiekslieveling. Aanstaande zondag nog op het wereldkampioenschap in Australië, straks hier op Winkel Koerse.” (Lees verder onder de foto)

Het comité opent tijdens de 166ste editie van Winkel Koerse voor het eerst het nieuwe lokaal voor het grote publiek. — © sbr

De renner beloofde aan de organisatie om in zijn gele trui naar Winkel Koerse te komen. “We roepen dan ook iedereen op om iets geels aan te trekken of mee te brengen om dit schitterend moment te kleuren.”

Nieuw lokaal

Tijdens Winkel Koerse maakt het organiserende comité voor het eerst gebruik van het nieuwe lokaal langs de Gullegemsestraat. “We zijn geweldig tevreden dat we op die dinsdagnamiddag onze nieuwe locatie kunnen voorstellen aan het grote publiek. Het buurthuis De Bolhoed zal dan nog niet volledig af zijn, maar we kunnen er wel voor de eerste keer mensen ontvangen.”

De officiële opening van het lokaal en het buurthuis is gepland op 2 december. “Het is de bedoeling dat we er vanaf dan elke eerste vrijdag van de maand met het paardenkoerscomité café houden.”

Zand blijft tijdje liggen

Bij de organisatie van Winkel Koerse is veiligheid een belangrijk thema. “Dit jaar gaan we nog een stapje verder. In afspraak met het gemeentebestuur wordt de opkuis van het zandtapijt voor het eerst pas op woensdagvoormiddag gedaan. In de Gullegemsestraat, tussen de rotonde en de Tuileboomstraat, zal er geen verkeer mogelijk zijn vanaf dinsdagochtend 8 uur tot woensdagmiddag 12 uur. Die beslissing lijkt drastisch, maar is wel noodzakelijk. Eenmaal de paardenkoers afgelopen is vormen de bulldozers en vrachtwagens immers een groot gevaar voor de feestvierders en de kinderen.”

Die feestvierders kunnen ’s avonds opnieuw genieten van enkele optredens in de feesttent. Vanaf 19 uur is er een optreden van charmezanger Jenss, daarna is het de beurt aan Steve Tielens.