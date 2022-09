Medefavoriet Tadej Pogacar verwacht een echte afvallingsrace: “Wat ons plan is, zien jullie zondag wel”

Misschien wel één van de gevaarlijkste klanten voor Van Aert en Evenepoel: Tadej Pogacar (23) is in vorm. Dat bewees hij in de GP van Montréal waar hij Van Aert aftroefde in de sprint. De Sloveen lijkt erg ontspannen. Op zijn persconferentie had hij het vooral over zijn team, zonder al te veel in te gaan op de concurrentie.

Maar eerst over het parcours want Pogacar schat de 266 km die zondag afgelegd moeten worden bijzonder zwaar in. Hij is het duidelijk niet eens met kenners die een sprint van een grote groep verwachten aan de meet. “Neen, het is al zwaar van bij de start. Nog voor de eerste lokale ronde moeten we de Mount Keira over. Als daar hard gereden wordt, is dat een inspanning van 15 minuten. Dat betekent dat de vermoeidheid al na een uur op de benen zal slaan. Op de lokale rondjes is er amper een moment om uit te rusten. Na 260 km gaat iedereen echt moe zijn en dan moet je nog altijd die steile klimmetjes over. Het gaat een lange race worden waarbij er één na één renners afhaken.”

De Slovenen starten maar met zijn zessen in Wollongong en kleppers als Roglic en Mohoric zijn niet van de partij. Pogacar zal het vooral van Tratnik en Polanc moeten hebben. “Ach, ik hou ervan om met de nationale ploeg te rijden. We zijn allemaal vrienden en begrijpen mekaar. Dat maakt het eenvoudig en ik ben er zeker van dat we zondag plezier gaan maken. Of dat ook betekent dat er minder naar ons gekeken zal worden, weet ik niet. Het klopt dat de Belgen, Fransen, Italianen, Nederlanders en Britten meer renners hebben en stuk voor stuk sterke teams hebben. Bij hen staat er zeker druk op, maar ik denk dat wij net zozeer één van de betere ploegen hebben. We kunnen zeker met hen de concurrentie om de medailles aangaan.”

“Op een perfecte dag aan de gouden medaille denken”

Pogacar kreeg ook een vraag over de Belgen die met twee kopmannen starten, meer bepaald wie hij nu het meest in de gaten hield, Van Aert of Evenepoel of toch nog iemand anders? “Jullie zullen tot zondag moeten afwachten om te zien hoe wij het gaan aanpakken. Het heeft geen zin om dat nu al te verklappen. Wij moeten gewoon ons ding doen en vooral naar onszelf kijken en onze eigen koers rijden. Als het perfecte scenario zich voltrekt, kunnen we op een perfecte dag aan de gouden medaille denken. Nog even afwachten tot zondag dus, maar ik ben zeker dat het een interessante koers gaat worden.”