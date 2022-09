Chinese ex-minister van Justitie krijgt levenslang voor corruptie

Ex-minister Zhenghua, die ook een hoge politiefunctie had en viceminister van Openbare Veiligheid was, begon zijn carrière als een eenvoudige inspecteur in Peking. Hij was een van de belangrijke politici die de voorbije vijf jaar ten val kwam.

Het tijdstip van de veroordeling valt, toeval of niet, kort voor het begin van het congres van de Chinese Communistische Partij midden oktober. President Xi Jinping streeft daar een derde termijn na aan het hoofd van de partij.

Zhenghua werd veroordeeld omdat hij “smeergeld aanvaard” zou hebben en “de wet aan zijn laars heeft gelapt in het belang van hemzelf en zijn naasten”, zegt de rechtbank. Van 2005 tot 2021 maakte Zhenghua volgens de rechtbank gebruik van zijn verschillende functies om, tegen een vergoeding, individuen en bedrijven te “helpen” om de wet te omzeilen.

“Rechtstreeks of met zijn naasten als tussenpersoon ontving hij voor in totaal meer dan 117 miljoen yuan aan illegale middelen”, zegt de rechtbank. Omgerekend gaat het om ongeveer 17 miljoen euro. De rechtbank bevond hem ook schuldig aan het in de doofpot steken van de criminele activiteiten van zijn broer.

Zhenghua kreeg de doodstraf met twee jaar uitstel. Na afloop daarvan zal de straf omgezet worden in levenslang, zonder mogelijkheid om vervroegd vrij te komen, zegt de rechtbank. Zhenghua zou aan de doodstraf ontsnappen, omdat hij bekend heeft en meegewerkt heeft met de politie in andere affaires.

Xi Jinping lanceerde bij zijn aantreden als president in 2013 een anticorruptiecampagne. Daarbij kregen al zeker anderhalf miljoen personen een straf. Naast Zhenghua werden woensdag nog verschillende andere veiligheidsfunctionarissen veroordeeld.