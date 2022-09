Meest kwetsbare personen hebben het steeds moeilijker om rond te komen, blijkt uit cijfers van Statbel

Tussen april en juni ondervond 16,1 procent van de Belgische bevolking tussen 16 en 74 jaar moeilijkheden of grote moeilijkheden om rond te komen. Dat is een pak meer dan in het derde kwartaal van 2021, toen dat percentage nog op 11,7 procent lag, blijkt donderdag uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Het aandeel is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 29,4 procent. Daarna volgen Wallonië (21,1 procent) en Vlaanderen (10,8 procent). Bij de 20 procent van de personen met de laagste inkomens is het zelfs voor 34,2 procent moeilijk of zeer moeilijk om rond te komen.

Ook vindt meer dan een derde van de alleenstaande ouders (34 procent) het nu moeilijk of zeer moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, tegenover 17,6 procent van hen in het derde kwartaal 2021. Studenten (18,2 procent) en gepensioneerden (15,5 procent) geven ook aan het niet makkelijk te hebben om rond te komen.

Hoewel het percentage personen dat getroffen wordt onder werknemers aanzienlijk lager ligt, valt het op dat het hebben van een baan 10,4 procent van de werknemers niet beschermt tegen (grote) problemen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is een stijging van 60 procent ten opzichte van het najaar van 2021.

Gelukkig lijken de moeilijkheden om rond te komen geen invloed te hebben op het algemen niveau van geluksgevoel. Dat is met 66 procent vrij stabiel gebleven.