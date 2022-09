Roger Federer speelt dubbel met Rafael Nadal in laatste match van zijn carrière: “Liever met hem dan tegen hem”

Roger Federer speelt vrijdagavond in de Laver Cup, in de laatste wedstrijd van zijn carrière, dubbel aan de zijde van zijn eeuwige concurrent Rafael Nadal. Dat maakten de organisatoren van het toernooi in Londen donderdag bekend. Hun tegenstanders zijn de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe.

Vorige week maakte de 41-jarige Federer bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Vanwege knieproblemen kwam hij niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in juli 2021. Die knieproblemen verhinderen hem ook in het enkelspel op de Laver Cup uit te komen. Hij wilde wel graag nog een dubbelspel afwerken.

“Ik weet niet of ik het nog aankan, maar ik ga mijn best doen”, vertelde Federer op de laatste persconferentie voor zijn afscheidsduel. “Deze wedstrijd voelt erg bijzonder aan. Ik ben blij dat ik met en niet tegen Rafael moet spelen.”

Federer noemde Nadal zijn lastigste rivaal tijdens zijn loopbaan. “Ik denk dat het een mooie boodschap is voor de sport en misschien zelfs daarbuiten, dat we elk zo’n carrière hebben gehad en eruit komen met een goede verstandhouding. Daarom denk ik dat het geweldig is samen met hem mijn laatste wedstrijd te spelen”, zei hij.

Ook voor de Spanjaard wordt het een bijzonder moment. “Dit wordt onvergetelijk. de belangrijkste speler uit mijn carrière stopt ermee. Op het einde van de match zal het erg moeilijk worden. Ik kijk er enorm naar uit en erg dankbaar om aan zijn zijde te spelen.”

Op de Laver Cup, die komend weekend in Londen plaatsvindt, neemt Team Europa het op tegen Team Wereld. De kapitein van Team Wereld, John McEnroe, en de toernooidirectie zijn het eens met het plan van Federer. De zes spelers van elke ploeg moeten normaal gezien een of twee van de voorziene negen enkelwedstrijden spelen.

Roger Federer won in zijn carrière twintig grandslamtoernooien en 103 ATP-toernooien. Hij stond 310 weken op de eerste plaats van de ATP-ranking.