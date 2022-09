Jean Wijgaerts in actie nog niet zo lang geleden — © Karel Hemerijckx

Lummen/Heusden-Zolder

De Lummense gewezen notaris Jean Wijgaerts is maandagochtend op 90-jarige leeftijd in Bolderberg overleden. “Hij heeft altijd mensen geholpen, had een goede gezondheid en de tennismatchen op dinsdag en donderdag wou hij voor geen geld ter wereld missen”, vertelt zijn weduwe Magda Vanhaeren.