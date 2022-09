Brad Pitt lanceert huidverzorging met duizelingwekkend prijskaartje

De Amerikaanse acteur Brad Pitt is de laatste beroemdheid in het rijtje die komt met een eigen huidverzorgingsmerk. Iedereen kan zijn crèmes smeren, maar de Bullet train-ster mikt wel op fans met een goedgevulde portemonnee. Voor een potje met 50 ml crème betaal je maar liefst 275 euro.

Brad Pitt acteert, stelt momenteel voor het eerst zijn beeldhouwwerken tentoon in Finland en laat met Le Domaine een luxueuze, genderneutrale lijn met vier huidverzorgingsproducten los op de wereld. Die is volledig opgebouwd rond een type druif vol antioxidanten van het wijndomein van familie Perrin, de beroemde Franse wijnboeren van Château Beaucastel die al eerder met de acteur in zee gingen om zijn roséwijn Château Miraval te maken. “Le Domaine is niet bedoeld als merk van een celebrity”, zegt Pitt in een persbericht. “Het is gewoon een antiaging cosmeticalijn voor iedereen.”

Wat hij belooft? Een trager verouderingsproces dankzij twee gepatenteerde ingrediënten: GSM10, een actieve stof die oxidatie bestrijdt en enzymen die collageen afbreken, en ProGR3, een combinatie van antioxidanten. Die combo zou moeten leiden tot een stevigere, meer stralende, elastischere en gladdere huid.

De acteur hecht veel waarde aan het genderloze karakter van zijn productlijn. “We hebben de geur heel neutraal, fris en subtiel gehouden. Ik ben het soort persoon dat van hotelkamer verandert als ik de eau de cologne kan ruiken van de laatste persoon die daar verbleef. Het is te veel! Het is te sterk! Houd het subtiel”, zei hij in Vogue. Hij voegde eraan toe dat hij zelf geen strikte huidverzorgingsroutine heeft en niet graag langsgaat in een schoonheidssalon. “Ik word er ongeduldig van.”

Iedereen die the serum, the cream, the cleansing emulsion en the fluid cream van Le Domaine in huis wil halen, moet er wel diep voor in de buidel tasten. De reinigende lotion kost 70 euro en voor de twee crèmes betaal je 265 en 275 euro. Als je het serum aanschaft, ben je 350 euro armer. Pitt is niet de eerste man die met huidverzorgingsproducten op de markt komt. Eerder ging voetbalster David Beckham hem voor. Ook drummer Travis Barker, sinds kort de wederhelft van Kourtney Kardashian, pakte deze maand uit met skincare. Beide voorlopers houden hun prijzen wel een pak democratischer.